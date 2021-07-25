Пловчиха из Кузбасса не пробилась в финал Олимпиады

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Арина Суркова не сумела пробиться в финал Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем. В первом полуфинале она финишировала только седьмой, предпоследней, с результатом 57,72 секунды. В итоге - это только общее четырнадцатое место. Другая российская пловчиха, Светлана Чимрова, в своем заплыве во втором полуфинале преодолела дистанцию за 57,54 секунды, что стало одиннадцатым результатом. Она тоже не пробилась в финал. Лучшее время показала китаянка Чжан Юйфэй - 55,89 секунды.

Ари на Сурко ва родилась в 1998 в Новокузнецке. Она - бронзовый призёр чемпионата мира на короткой воде (2018), неоднократный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка Европы 2019 года на короткой воде, Заслуженный мастер спорта России. Но на соревнованиях представляет Новосибирскую область.