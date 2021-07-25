Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА (архив)

Вновь в регионе - впервые после 19 июля - зафиксировано более двухсот случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Кузбассе «ковид-положительный» статус получили еще 203 человека.

По территориям лидеры не меняются: Кемерово - 37, Новокузнецк - 32. Далее следуют Междуреченск и Осинники - по 16, Ленинск-Кузнецкий - 13, Белово - 12, Анжеро-Судженск - 11, Киселевск - 9, Калтан - 8, Березовский и Прокопьевск - по 7, Мыски, Тайга и Кемеровский МО - по 6, Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 4, Гурьевский МО и Ленинск-Кузнецкий МО - 3, Прокопьевский МО - 2, Топкинский МО - 1.

За прошедшие сутки 199 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 42008 больных справились с болезнью.

Умерли шесть пациентов - пять женщин и мужчина. Все они были старше шестидесяти лет.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 945 человек.

По состоянию на 25 июля медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1889 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 16087 человек.