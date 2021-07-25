Кузбасская гимнастка стала лучшей на брусьях в квалификации в Токио

Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует в многоборье после двух групп квалификации на Олимпийских играх в Токио.

В упражнении на брусьях россиянки Анастасия Ильянкова (14,966 балла), Мельникова (14,933), Уразова (14,866) и Листунова (14,766) занимают первые четыре строчки.

Ильянкова - воспитанница ленинск-кузнецкой школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени И.И.Маметьева. Тренируется с четырех лет. На юниорском первенстве Европы-2016 Анастасия завоевала золотые медали в командном многоборье, упражнениях на брусьях и бревне. В следующем году дебютировала на чемпионате мира и показала четвёртый результат на брусьях. Высшее достижение в карьере нашей землячки – победа на чемпионате Европы-2019 в польском Щецине в своём коронном упражнении на брусьях. В этой же дисциплине Ильянкова первенствовала на чемпионатах России-2019, 2020 годов.