В ДТП на кузбасской автотрассе пострадали пять человек и три автомобиля

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Сегодня в Тяжинском муниципальном округе на 515-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошла серьезная авария. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. Они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По предварительной информации ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель автомобиля «Ниссан Тиида» и следовавший за ним водитель «Ниссана Экстрейл» стали обгонять попутные транспортные средства, не убедившись в безопасности маневра. В результате обе иномарки совершили столкновение со встречной фурой модели «Интернационал» с полуприцепом. После ДТП произошло возгорание грузовика и «Ниссана Экстрейл». Фура перевернулась, легковушки улетели в кювет.

По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка.