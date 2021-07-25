Гимнастка из Кузбасса поборется за медали Олимпиады

Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио состоялись квалификационные отборочные соревнования в спортивной гимнастике у женщин.

В соответствии с правилами, в финал командного многоборья выходили восемь лучших сборных, в финал личного многоборья - 24 лучших спортсмена (но не более двух из одной страны), в финалы по отдельным видам программы - по восемь лучших (но не более двух из одной страны).

Женская сборная России показала лучший результат в квалификации командного многоборья. Наши девушки в сумме набрали 171,629 балла. Более чем на балл они опередили американок. Правда, в финале соревнования начнутся с нуля.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени И.Маметьева из Ленинска-Кузнецкого Анастасия Ильянкова сумела пробиться в финал олимпийского турнира по брусьям. Наша землячка набрала на этом снаряде 14,966 балла, показав лучший результат среди российских гимнасток, а общий - третий, пропустив вперед Нина Дерваел (Бельгия), у которой 15,366 балла, и Сунису Ли (США) с 15,200 балла. Но в финале эти результаты также не будут иметь спортивного значения.