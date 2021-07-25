В понедельник в Кузбассе еще сохранится жара

Фото: Борис ЧЕСМЕНОВ

Влияния циклона, центр которого находится в районе Омска, на большинстве территорий Кузбасса в воскресенье, похоже, мало кто заметил: регион продолжал изнывать от жары. Вот и синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на понедельник, 26 июля, по-прежнему местами по области прогнозируют сохранение аномально-жаркой погоды с максимальными температурами под +30 градусов и выше.

Также в понедельник ночью местами, а днем по области обещаны кратковременные дожди. В некоторых территориях прогнозируются грозы и град. Местами будут дымки и туманы.

Температура воздуха ночью составит 14-19, а днём - от 27 до 32 градусов тепла. Ветер будет южный, ночью 3-8 м/с, местами до 13 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Кемерове ночью местами и днем по городу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ночью температура будет 17-19 градусов тепла, днем - 27-29.