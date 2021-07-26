Глава Новокузнецка объявил перерыв в работе. Фото: instagram/skuznetsov_nk.

Сергей Кузнецов сообщил, что делает небольшой перерыв в общении с горожанами. Связано это с тем, что глава города уходит в отпуск. Об этом он рассказал 25 июля на своей личной странице в социальной сети.

Также мэр отметил, что администрации города продолжает работать в обычном режиме. Жители также могут обращаться за помощью, вопросами, разъяснениями и предложениями. Кроме того, Сергей Кузнецов указал контакты, которые помогут связаться с его командой.