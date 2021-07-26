В Кемерове 30 человек тушили пожар в девятиэтажке. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове минувшим вечером случился пожар в девятиэтажном доме по улице Мичурина. ГУ МЧС по Кемеровской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил в службу в 20.27.

Отмечено, что из окна четвертого этажа шел дым на момент прибытия первого подразделения. Уточняется, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе двое детей. На месте работали 30 человек и девять единиц техники.

Полностью потушили пожар в 20.37. В результате в комнате обгорела мебель и вещи на общей площади в 6 квадратных метров. В МЧС сообщают, что предварительная причина пожара «прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем».