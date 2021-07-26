Названы территории Кузбасса, где выявили 209 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 209 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано В Новокузнецке – 48. Кемерове – 38 зараженных. В Мысках – 19. По 17 – в Междуреченске и Прокопьевске. В Белове – 15.Восемь – в Ленинске-Кузнецком. По шесть – в Кемеровском МО и Промышленновском МО. По четыре – в Калтане и Беловском МР. По три – в Гурьевском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Топкинском МО, Яйском МО и Яшкинском МО. По два – в Березовском, Полысаеве, Новокузнецком МР и Таштагольском МР. По одному – в Краснобродском, Осинниках, Тайге и Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 45 051 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 42 193 выздоровели, 952 скончались, 15 692 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.