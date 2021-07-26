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Происшествия26 июля 2021 9:27

В Кузбассе погиб водитель БелАЗа во время перевозки горной массы

Следком проводит доследственную проверку
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе погиб водитель БелАЗа во время перевозки горной массы.

В Кузбассе погиб водитель БелАЗа во время перевозки горной массы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Водитель автосамосвала «БелАЗ» осуществлял перевозку горной массы 24 июля в 18.30 в Беловском районе. Когда он вновь подъехал для выгрузки горной массы, допустил опрокидывание автосамосвала в отвал.Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Следствие установит, соблюдались ли правила техники безопасности, причину смерти водителя. По результатам примут процессуальное решение.