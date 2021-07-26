Главы муниципалитетов Кузбасса поставили под угрозу начало отопительного сезона. Фото: Прокуратура Кемеровской области.
Главам Ленинск-Кузнецкого муниципального, Ленинск-Кузнецкого городского и Полысаевского городского округов прокурор Кузбасса Александр Блошкин объявил предостережения о недопустимости нарушений закона.
Сообщается, что администрация муниципального округа не организовала должным образом работу к началу отопительного сезона. Уточняется, что это есть риски неполучения паспортов готовности к отопительному сезону, нарушение сроков его начала и качество его прохождения.
В связи этим прокурор области объявил исполняющему обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Петру Мельнику предостережение. Аналогичное получил исполняющий обязанности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа Рашид Бадертдинов.
Отмечено, что администрация Полысаевского городского округа не организовали работу в целях надлежащего и своевременного выполнения программы «Жилье и городская среда». Не построили и не приобрели жилье для переселения людей из ветхого и аварийного жилья.
Областной прокурор объявил исполняющей обязанности главы Полысаевского городского округа Елене Березиной предостережение.