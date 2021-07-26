27 июля стартует голосование за победителей премии «Авант-ПЕРСОНА 2021»

Фото: «Авант-ПЕРСОНА»

Проект «Авант-ПЕРСОНА 2021» вышел на финишную прямую. Уже сейчас можно познакомиться с номинантами на странице премии.

Голосование начнется 27 июля в 12.00 по местному времени и продлится ровно сутки!

Все номинанты будут награждены специальными Дипломами. Победители - Специальным памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».

Награждение состоится 29 июля в ЦО «Притомье».

В этом году Группа изданий «Авант» в 10-й раз представляет компании, работающие в регионе и способствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/или общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный и грамотный подход к ведению бизнеса.