Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2021 12:28

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после травмирования ребенка в скейт-парке

Расследование продолжается
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после травмирования ребенка в скейт-парке.

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после травмирования ребенка в скейт-парке.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове на минувшей неделе в скейт-парке травмировался 10-летний мальчик. Следком Кузбасса сообщает, что возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

По версии следствия, что мальчик катался на самокате по деревянной горке, которая имела повреждение в виде сквозного отверстия. Ребенок наехал на дефект, упал и ударил лицо о поверхность площадки. Мальчика госпитализировали с травмой головы

Следствие установит причины и условия, какой вред причинен здоровью ребенка. Устанавливаются все обстоятельства дела. Расследование продолжается.