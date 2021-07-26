Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после травмирования ребенка в скейт-парке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове на минувшей неделе в скейт-парке травмировался 10-летний мальчик. Следком Кузбасса сообщает, что возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

По версии следствия, что мальчик катался на самокате по деревянной горке, которая имела повреждение в виде сквозного отверстия. Ребенок наехал на дефект, упал и ударил лицо о поверхность площадки. Мальчика госпитализировали с травмой головы

Следствие установит причины и условия, какой вред причинен здоровью ребенка. Устанавливаются все обстоятельства дела. Расследование продолжается.