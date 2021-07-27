В Ледовом дворце «Кузбасс» пройдут первые массовые мероприятия. Фото:instagram/ledoviy_dvorec_kuzbass.

Ледовый дворец «Кузбасс» анонсировал расписание первого массового мероприятия, которое смогут посетить все желающие. Будет проходить I этапа Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд. Игры стартуют с 1 по 6 августа. Добавили, что пройдет яркое шоу-открытие и ежедневно будет три игры.

Стоимость билета сто рублей. Проводить соревнования будут с соблюдением всех антикоронавирусных мер. Отметим, что приобрести билеты можно в кассах ЛДК и на официальном сайте.