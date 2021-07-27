Названы территории Кузбасса, где выявили 207 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 207 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерово - 45. Новокузнецк - 41. В Междуреченске - 23. В Осинниках - 15. В Прокопьевске - 11. Десять - в Мысках. По восемь - в Белове и Ленинске-Кузнецком. По семь - в Анжеро-Судженске, Киселевске и Новокузнецком МР. Шесть - в Полысаеве. По четыре - в Кемеровском МО и Ленинск-Кузнецком МО. По три - в Калтане и Промышленновском МО. По два - в Березовском и Тайге. Один - в Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 45 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 42 391 выздоровели, 957 скончались, 15 059 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.