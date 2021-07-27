Заглянули в шкаф, а там конопля: кузбассовца поймали на хранении наркотиков

Житель Тисульского района, хранивший коноплю в шкафу, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Информация, что 35-летний житель села Куликовка причастен к незаконному хранению наркотиков, поступила в полицию по оперативным каналам. К нему отправились с обыском, но стоило только заглянуть в шкаф, как там нашлось все наркотическое богатство – 25 граммов растительного вещества, оказавшегося, как позднее подтвердила экспертиза, марихуаной.

Мужчина признался, что заготовил марихуану на окраине села, чтобы позднее ее употребить.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.