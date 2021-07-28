В Кузбассе врачи прокомментировали паралич жительницы после вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе во время прямого эфира марафона «COVID: Остаться в живых», который проходил 27 июля. Специалисты прокомментировали случай, который случился у жительницы Прокопьевска.

Дочь 83-летней женщины рассказала во время прямого эфира о том, что ее мать после вакцинации стала практически обездвиженной. Женщина спросила, почему этот случай замалчивается.

Главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева ответила, что последствия не замалчиваются, а контролируются и изучаются. Паралич прокопчанки может быть и вовсе не связанным с вакцинацией.

- Те реакции, которые возникают у человека после вакцинации, - нельзя однозначно утверждать, что они вызваны именно воздействием вакцины, - сообщила Светлана Кудашева.