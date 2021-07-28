В Кузбассе прокуратура обнаружила нарушения при ремонте школы. Фото: Прокуратура Кемеровской области.

В Чебулинском районе прокуратура объявила предостережение руководителю подрядной организации о недопустимости нарушений закона при реализации национального проекта «Образование». Речь идет о текущем ремонте в Усть-Сертинской общеобразовательной школы. По условиям договора подрядчик должен закончить работы не позднее 15 августа 2021 года.

Прокуратура Кемеровской области сообщает, в ходе проверки установили, что не выполнены в полном объеме демонтажные работы отопительной системы и электроснабжения. Также не ведется монтаж новых сетей, не заменены двери в помещениях. Кроме того, частично выполнили ремонт потолка и полов, выравнивание и окрашивание стен.

Отмечено, что существует риск несвоевременного выполнения работ и срыва начала образовательного процесса, нарушения прав детей на получение образования, что недопустимо.

Руководителя подрядной организации предупредили, что в случае непринятия надлежащих мер его могут привлечь к ответственности.