Названы территории Кузбасса, где выявили 204 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 204 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 46. В Кемерове - 42. В Междуреченске - 24. В Осинниках - 15. По восемь - в Белове, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске. По шесть - в Анжеро-Судженске и Ленинск-Кузнецком МО. По пять - в Калтане, Киселевске и Тайге. По четыре - в Мысках, Полысаеве и Новокузнецком МР. По три - в Промышленновском МО и Яшкинском МО. По два - в Березовском, Кемеровском МО и Крапивинском МО. По одному - в Прокопьевском МО и Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 45 462 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 42 587 выздоровели, 963 скончались, 14 594 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.