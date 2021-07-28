В Кемерове жителей пугает огромное осиное гнездо во дворе. Фото: «Кузбасс Онлайн».

В Кемерове один из жителей сообщил, что вблизи дома по улице Тайгинская 9 в опиленном дереве находиться огромное осиное гнездо, которое представляет опасность. Об этом он рассказал на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

Также одна из жительниц пожаловалась на данный рой. Добавила, что рядом пройти невозможно. Кроме того, горожане обращались в ЖКХ, но на сообщение не отреагировали. Женщина отметила, что детей страшно отпускать во двор, окна открыть нельзя, так как с улицы залетают насекомые.

Представитель администрации ответил, что избавление от осиного гнезда непрофессионалами может привести к многочисленным укусам либо не даст должного результата. В связи с этим направили соответствующее письмо в Кемеровскую службу спасения.

Напомним, что этим летом рой пчел оккупировал детскую площадку. Также мэрия сообщила, о судьбе пчел с детской площадки.