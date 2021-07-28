У трех машин разворочены морды, одна лежит на боку: на перекрестке в Кемерове случилось крупное ДТП

Один из автомобилей после столкновения опрокинулся набок. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В среду, 28 июля, около 12.00 в Кемерове случилось крупное ДТП на пересечении улицы Терешковой с Сосновым бульваром возле остановки общественного транспорта «Санаторий «Журавлик». По словам корреспондента «КП-Кемерово», оказавшегося на месте происшествия, участниками аварии стали не менее четырех автомобилей. Одна из них - Toyota - после столкновения опрокинулась на бок, еще у двух - значительные повреждения передней части, а четвертая - Lada Kalina - получила удар и в переднюю, и в заднюю часть авто.

Информации о пострадавших в настоящий момент не имеется.

Лада получила повреждения и передней и задней части. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемеровской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП и пообещали предоставить информацию о случившемся позднее.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия и степень вины каждого из участников ДТП, - сказали в отделе пропаганды ОГИБДД по городу Кемерово.

Машины-участники ДТП разбросаны по нескольким полосам. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Добавим, что поврежденные автомобили разбросаны по нескольким полосам, поэтому на этом участке уже образовался транспортный затор. Водителям рекомендуется выбирать маршрут движения с учетом этой информации.