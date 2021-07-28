ГИБДД Кемерова: в ДТП у «Журавлика» пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня 28.07.2021 года в 11.45 на пересечении улицы Терешковой и бульвара Сосновый города Кемерово. Здесь столкнулись автомобили марок «Лада Калина», «Тойота», «Шевроле Нива», «Форд». На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по улице Терешковой в сторону пр. Шахтеров, на пересечении ул. Терешковой и бр. Сосновый, совершил наезд на автомобиль «Лада Калина», который стоял на пересечении ул. Терешковой и бр. Сосновый, показывая левый сигнал поворота и пропуская транспорт, идущий по встречной полосе движения. В результате столкновения автомобилей также пострадал автомобиль марки «Шевроле Нива», который находился за автомобилем «Лада Калина», и автомобиль «Форд», который двигался по средней полосе движения по ул. Терешковой со стороны пр. Шахтеров.

По предварительным данным в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 2 пассажира автомобиля «Лада Калина».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.