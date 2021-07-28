В Кузбассе водители грузовиков устроили смертельную драку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Беловском районе 33-летнему жителю предъявили обвинение в совершении преступления. Следком Кузбасса сообщат, что мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, механик автопарка 21 июля вечером услышал по рации, что на участке дороги в грузовые автомобили неизвестные кидают камни. Механик приехав на указанное место, увидел двух мужчин с травмами, один не подавал признаков жизни. Медики констатировали смерть 35-летнего мужчины, второй отказался от медпомощи.

Житель рассказал следствию, что со знакомым они хотели остановить автомобиль, для того чтобы уехать домой, но никто не останавливался. Кроме того, они находились в алкогольном состоянии и сильно разозлились. Тогда его друг кинул камень в проезжающий грузовой автомобиль и повредил лобовое стекло. И в этот же момент остановился легковой автомобиль, на котором мужчины хотели уехать, но не смогли, так как дорогу перекрыл водитель грузового автомобиля.

К месту подъехали еще два грузовых автомобиля. Водители вышли из машин и стали разбираться с автостопщиками. Женщина, которая была за рулем легкового автомобиля уехала. Конфликт перерос в драку, один из водителей ударил 38-летнего жителя монтировкой, когда он падал, видел, что его друга бьет в лицо другой водитель.

Установлено, что потерпевший от удара опрокинулся через ограждение, после обвиняемый нанес ему еще удар, и он скатился в овраг. Мужчина умер из-за черепно-мозговой травмы. Сотрудники несколько часов устанавливали всех участников драки. В результате подозреваемого установили.

Назначили ряд экспертиз, устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.