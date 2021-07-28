В Новокузнецке четырехлетний мальчик сбежал от мамы, чтобы покататься в автобусе. Фото: АПК.

В Новокузнецке водитель пассажирского автобуса обратился в полицию. ГУ МВД России по Кемеровской области сообщает, мужчина рассказал, что в салоне находился маленький мальчик, который был без сопровождения взрослых. Сотрудники полиции встретили транспортное средство на конечной остановке. Как только водитель передал ребенка, в дежурную часть поступило сообщение от жителя, который попросил помощи в розыске четырехлетнего сына.

Инспекторы ПДН выяснили, что мама гуляла с двумя детьми во дворе многоквартирного дома. Однако мальчик в какой-то момент забежал в автобус и уехал в другой район города. Женщина пыталась найти сына своими силами, но не получилось. Полиция вернула ребенка родителям и провела с ними профилактическую беседу.