В Кемерове перекроют движение автотранспорта на участке бульвара Строителей. Фото: СГК Кузбасс.

В Кемерове на выходные перекроют сквозной проезд по бульвару Строителей - от проспекта Химиков до улицы Стройотрядовская. Об этом сообщили в Кузбасском филиале Сибирской генерирующей компании.

Отмечено, что возле дома №37 на бульваре Строителей будут менять ветхий участок теплосети, который расположен под автодорогой. Дорогу перекроют с 9.00 31 июля до 18.00 1 августа. Перекрытый участок можно объехать по улице Ворошилова.