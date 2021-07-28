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Общество28 июля 2021 12:57

В Кемерове перекроют движение автотранспорта на участке бульвара Строителей

Ограничения начнут действовать с 31 июля
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове перекроют движение автотранспорта на участке бульвара Строителей. Фото: СГК Кузбасс.

В Кемерове перекроют движение автотранспорта на участке бульвара Строителей. Фото: СГК Кузбасс.

В Кемерове на выходные перекроют сквозной проезд по бульвару Строителей - от проспекта Химиков до улицы Стройотрядовская. Об этом сообщили в Кузбасском филиале Сибирской генерирующей компании.

Отмечено, что возле дома №37 на бульваре Строителей будут менять ветхий участок теплосети, который расположен под автодорогой. Дорогу перекроют с 9.00 31 июля до 18.00 1 августа. Перекрытый участок можно объехать по улице Ворошилова.