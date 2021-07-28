В Кузбассе вновь продлили ограничения по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе власти внесли изменения в распоряжение Губернатора «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса.

До 11 августа запрещены: массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек; наполняемость театров, кинозалов, спорткомплексов и других центров досуга должна быть не более 50%; работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ; работа общественного питания с 02.00 до 06.00, кроме доставок, заказов навынос.

Контроль за исполнением распоряжения и.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Вячеслав Телегин оставил за собой.