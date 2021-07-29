В Кузбассе снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе с 19 по 25 июля наблюдается снижение заболеваемости новой коронавирусом на 0,96 %. Роспотребнадзора по Кемеровской области уточняет, что за прошлую неделю зарегистрировано 1396 случаев заболевания.

Также отмечено, что в регионе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. По данным на 26 июля в Кемеровской области получили первую дозу вакцины 644,8 тысяч человек, двукратно привиты 420,8 тысяч человек.

Добавим, что всем желающим прививку делают бесплатно, , не имеющим противопоказаний к вакцинации. Кроме того, вакцинация осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122 или при обращении в регистратуру поликлиники по месту жительства.