В Кузбассе житель попал под суд за купленные через интернет водительские права. Фото: Мариинский городской суд.

В Мариинске 25-летний житель приобрел водительские права в интернете. Мариинский городской суд сообщает, что мужчину осудили за хранение и использование поддельного водительского удостоверения.

Установлено, что парень в интернет за 25 тысяч рублей купил поддельные водительские права на управление транспортными средствами категорий «B», «B1» и «M» в феврале 2019 года и стал хранить их в своем автомобиле. В августе того же года водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ДПС установили, что водительское удостоверение парень никогда не получал, а само удостоверение подделка. Свою вину водитель полностью признал, но настаивал на рассмотрении его уголовного дела без проведения судебного разбирательства.

Учли ряд отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, в числе которых положительные характеристики по месту жительства и работы, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Суд назначал горожанину 6 месяцев ограничения свободы. Ему запрещается выезжат за пределы Мариинского муниципального района, менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции.