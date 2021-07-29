Глава Кемерова рассказал о капремонт концертного зала Центральной детской школы искусств. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

В концертном зале Центральной детской школы искусств в Кемерове приступили к капитальному ремонту. Об этом в социальной сети рассказал глава города Илья Середюк. Также уточнил, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура», средства выделены из бюджетов всех уровней.

Отметил, что в настоящее время идет демонтаж старых конструкций, а после приступят к обновлению отопления, электроснабжения и вентиляции. В течение учебного года дизайнеры и художники готовили проект, чтобы зал приобрел новый облик и обладал хорошими акустическими свойствами. Кроме того, появится мультимедийное оборудование, световые лазерные приборы, на сцене будет раздвижной занавес.

Илья Середюк добавил, что концертный зал ЦДШИ – это детская городская филармония, там за год проводят более 50 концертов, творческие встречи, мастер-классы.

Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

Фото: Instagram/ilyaseredyuk.