Названы территории Кузбасса, где выявили 206 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 206 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 39. В Новокузнецке - 37. В Междуреченске - 19. В Прокопьевске – 14. В Мысках – 13. Десять – в Ленинске-Кузнецком. Девять – в Осинниках. По восемь – в Белове и Киселевске. По шесть – в Анжеро-Судженске и Березовском. Пятя – в Калтане. По четыре – в Новокузнецком МР, Промышленновском МО и Топкинском МО. По три – в Полысаеве, Беловском МР, Гурьевском МР и Ленинск-Кузнецком МО. По два – в Ижморском МР и Яшкинском МР. По одному – в Краснобродском, Кемеровском МО, Крапивинском МО и Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 45 668 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 42 782 выздоровели, 967 скончались, 14 462 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.