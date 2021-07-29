В Кузбассе без вести пропал 16-летний подросток. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кузбассе без вести пропал 16-летний Евгений Яковлев из Мариинска. С 26 июля местонахождение подростка неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске. Отмечено, что мальчик может находиться любом из городов Кемеровской области.

Рост пропавшего - 180 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы темно-русые и карие глаза. На нем были черная ветровка, темно-серая водолазка, синие джинсы, черные кроссовки.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего подростка, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.