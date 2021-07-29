В Кузбассе зафиксировали рост цен на продукты и бензин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе вновь подорожало автомобильное топливо и продовольственные товары. Кемеровостат зафиксировал рост цен на продукты за неделю с 19 по 25 июля. По данным ведомства, большего всего повысились цены на чай черный байховый (3,6%), а также на колбасу вареную (1,6%), на макаронные изделия (1,3%) и на пшеничную муку (1%).

Кроме того, снизились больше всего цены на картофель (7%), на огурцы (5,8%),на консервы овощные (5%) и мясные(2,8%) для детского питания.

Также подорожал бензин: АИ-92 - на (0,1%) его стоимость до 43,61 рубля, АИ-95 - на (0,1%) цена за литр до 46,86 рубля, АИ-98 - на (0,4%) стоимость составляет до 53,23 рубля, дизель - на (0,3%) его цена до 49,09 рубля.