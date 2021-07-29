В Новокузнецке пенсионерка отдала 53 тысячи рублей цыганке за снятие порчи. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке 79-летняя пенсионерка обратилась в полицию. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что жительница рассказала, что стала жертвой мошенницы и отдала ей все деньги.

Выяснилось, что к пожилой женщине на лавочку во дворе подсела цыганка. Она убедила пенсионерку, что на нее наложена порча, которая приведет к смертельной болезни. За магический ритуал по избавлению от сглаза женщина заплатила 53 тысячи рублей. Через некоторое время горожанка поняла, что она отдала деньги аферистке и сообщила в полицию.

Полицейские установили мошенницу и задержали ее в Абакане. Ей оказалась ранее судимая 49-летняя цыганка. Женщина призналась в обмане и отдала деньги пенсионерке. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистке грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне пенсионерка поблагодарила сотрудников полиции, которые задержали мошенницу и помогли вернуть ей похищенные деньги.