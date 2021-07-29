Замгубернатора Кузбасса рассказал подробности газификации региона. Фото: Instagram/panov_kuzbass.

Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов провел заседание регионального штаба по газификации. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram. Отметил, что в целях исполнения поручения президента России, в соответствии с которым до 2023 года в регионах должна быть завершена догазификацию домов, рядом с которыми уже имеются внутригородские или внутрипоселковые газопроводы. Также уточнил, что газопроводы-вводы до границ участков домовладений будут строиться без привлечения средств населения.

Добавил, что Работы по строительству газопроводов труднозатратны, так как в них учувствуют разные структуры. Региональный штаб объединил все возникающие вопросы для того, чтобы решить все быстро и эффективно.

По словам Андрея Панова, власти уже провели опросы населения о намерении подключиться к газопроводу. Работа будет продолжена, так как жителям необходимо знать, что нужно сделать для подключения к сети. Также будет создан портал, на который будет предоставлена вся информация по данной теме.