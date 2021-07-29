В Кемерове прокуратура наказала перевозчика после массовых жалоб жителей на отсутствие автобусов. Фото: АПК.

В Кемерове прокуратура организовала проверку по публикациям в соцсети и жалобам жителей на нарушение графика движения автобусов. Отмечено, что горожане жаловались на то, что не могли уехать в июне на пассажирских автобусах № 23, 36 и 126.

Проверкой установлено, что АО «Кемеровская транспортная компания» нарушила требования законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа транспортом с 16 по 30 июня. Были не выполнены 40 рейсов по маршрутам Кемерова, в том числе по маршрутам № № 1, 4, 5,8,9, 16, 19, 23, 23а, 24, 26, 27, 32,36, 49, 51, 53, 57, 65, 80, 81, 82, 86, 87, 91, 94, 101, 126, 127, 170э, 173э, 179э, 192,197э, 279э, 416, 89э, 158, 155а.

Прокурор Кемерова внес директору АО «Кемеровская транспортная компания» представление об устранении нарушений закона. В целях устранения нарушений перевозчик ввел в эксплуатацию 86 новых автобусов. Также ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.