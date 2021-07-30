В Кузбассе медсестра подделала сертификат о вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белове старшая медсестра процедурного кабинета одной из поликлиник внесла несоответствующие сведения в регистр вакцинированных. Медицинский документ получил 36-летний беловчанин, который не проходил процедуры. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что выявили факт подделки сертификата о вакцинации от коронавируса.

В отношении медработницы возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Полиция проверяет подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Также ведется доследственная проверка в отношении беловчанина, по результатам дадут правовую оценку его действиям. В случае использования поддельного документа его привлекут к уголовной ответственности.