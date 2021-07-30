В Кузбассе змеи поселились в кустах на детской площадке. Фото: ВКонтакте/chplk.

В Ленинске-Кузнецком житель пожаловался в социальной сети на змей, которые проживают по проспекту Кольчугинскому, 5. Горожанин уточнил, что они появляются на детской площадке в кустах и под крыльцом пятого подъезда.

Кроме того, в комментариях под публикацией горожане усомнились в подлинности информации. Так как на фотографиях был изображен питон из публикации белорусского интернет-СМИ вместо щитомордника или гадюки. Кто-то решил, что автор выбрал неудачное фото, а кто-то посчитал, что сообщение ложное. Отметим, что горадминистрации отреагировала на данную информацию и взяла сигнал в работу.

Напомним, что Минздрав Кузбасса сообщал, что из-за теплой погоды активизировались ядовитые змеи. Также житель Новокузнецка заметил крупную змею, которая проползла по улицам города.