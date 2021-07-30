Названы территории Кузбасса, где выявили 200 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 200 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 41. В Новокузнецке - 36. В Междуреченске - 16. В Прокопьевске - 13. В Мысках - 11. Девять - в Ленинске-Кузнецком. По семь - в Анжеро-Судженске, Калтане и Таштагольском МР. По шесть - в Красногорском, Крапивинском МО, Промышленновском МО и Топкинском МО. По пять - в Белове и Березовском. По четыре - в Гурьевском МО и Кемеровском МО. Три - в Осинниках. По два - в Ижморском МО и Яйском МО. По одному - в Юрге, Беловском МР, Ленинск-Кузнецком МО и Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 45 868 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 42 976 выздоровели, 973 скончались, 13 909 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.