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В пятницу, 30 июля, около 15.20 в Топкинском муниципальном округе на 212 км автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" столкнулись три автомобиля: "Газель", грузовой Mercedes Benz Actros и легковой автомобиль Toyota Verso. После удара ГАЗ завалился набок, а легковушка вылетела с дороги в кювет. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и медики.

По предварительным данным, именно водитель автомобиля "ГАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем и легковушкой.

- В результате происшествия травмы различной степени тяжести получил 46-летний водитель "Тойоты" и три его пассажира - женщина 44 лет, и два ребенка: девочка четырех лет и девятилетний мальчик. Также травмирован 26-летний водитель автомобиля "ГАЗ", - сообщили "КП" в отделении пропаганды УГИБДД по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водителям следует быть предельно вниматель июля, оны июля оми и осторожными, строго соблюдать требования правил дорожного движения и избегать резких, необдуманных маневров.