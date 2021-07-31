Пловчиха из Новокузнецка осталась без финала в Токио

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Сегодня на летних Олимпийских играх в столице Японии Токио продолжалось выявление сильнейших в плавании.

Россиянка Арина Суркова не смогла пробиться в финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем. На полуфинальной стадии наша землячка показала общий 10-й результат - 24,57 секунды. Это – лучшее время среди российских сборниц.

Лучшей в полуфинале стала австралийка Эмма Маккеон, установившая олимпийский рекорд (24,00 секунды). Финал на этой дистанции состоится завтра, 1 августа.

Еще одна россиянка Мария Каменева в квалификации стала 19-й (24,83) и тоже завершила борьбу за награды.

Напомним, что ранее Арина Суркова в Токио выступала еще на дистанции 100 метров баттерфляем, где тоже сумела доплыть до полуфинала. Там она финишировала с результатом 57,72 секунды - это общее четырнадцатое место.

Суркова родилась в 1998 в Новокузнецке. Она - бронзовый призёр чемпионата мира на короткой воде (2018), неоднократный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка Европы 2019 года на короткой воде, Заслуженный мастер спорта России. Но на соревнованиях представляет Новосибирскую область.