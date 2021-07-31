Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе еще у 201 человека подтвердился факт заражения коронавирусной инфекцией.

При этом, если Кемерово и Новокузнецк остались в лидерах среди территорий, где было выявлено наибольшее число больных (соответственно, 43 и 38), то Междуреченск уступил третью строчку Прокопьевску - 19. Далее следуют Мыски – 17, Ленинск-Кузнецкий - 13, Анжеро-Судженск - 12, Белово - 10, Осинники и Калтан - по 8, Киселевск - 7, Беловский МР - 5, Полысаево - 4, Тайга, Междуреченск и Гурьевский МО - по 3, Таштагольский МР - 2, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Промышленновский МО, Яйский МО и Яшкинский МО - по 1.

За прошедшие сутки 193 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 43169 человек справились с болезнью.

Умерли 5 пациентов - четыре мужчины и женщина. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 978 человек.

Медицинскую помощь по состоянию на 31 июля продолжают получать 1922 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 14291 человек.