В Кузбассе власти и жители вместе вложились в спортивную площадку

Фото: Пресс-центр администрации г.Кемерово

Первую обновлённую территорию для занятий спортом открыли в этом году в Кемерове по губернаторской программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива».

Площадка появилась около 95-й школы в микрорайоне ФПК. Здесь положили безопасное покрытие, установили тренажеры для силовой нагрузки, брусья, рукоход, турники, шведские стенки, два баскетбольных щита разной высоты.

Реализация проекта стала возможна благодаря инициативе жителей микрорайона, которые собрали за него более 5 тысяч подписей. Кроме того, они внесли свои средства, также была привлечена спонсорская помощь.

- Мы видим запрос жителей на непосредственное участие в создании комфортной среды в городах и сёлах. Поэтому придумали специальный механизм - жители предлагают идею, создают с местными администрациями проект и получают финансовую поддержку на его реализацию, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации главы региона, за три года была подана 421 заявка на участие в проекте «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Почти все предложения были поддержаны. 249 уже реализовали, ещё 141 претворят в жизнь в этом году. Большинство проектов — это детские и спортивные площадки, парки, скверы, места массового отдыха, ремонт в учреждениях культуры и образования, обустройство дорог и тротуаров.

Регион оплачивает от 50% до 90% стоимости работ, но не более 1,25 миллиона рублей на проект. Остальное — средства муниципалитетов, бизнеса и жителей.

В Кемерове до конца лета, как уточнили в администрации города, по программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» появятся еще четыре спортивные площадки - около школ № 74, 91, 95, гимназии № 1 и ЦРН «Северный».