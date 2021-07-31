Медучреждения Кузбасса перешли на новый график работы

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

Двухнедельный мониторинг посещений жителями региона лечебных учреждений, проведенный сотрудниками Министерства здравоохранения Кузбасса, показал снижение количества обращений в поликлиники после 20.00 по поводу ОРВИ и пневмонии. По данным минздрава, фиксировалось до 50-60 обращений по всем медицинским организациям Кузбасса. Снизилась и нагрузка на службу скорой помощи.

Учитывая это, было принято решение об изменении времени работы данных медицинских организаций до 20.00.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в пунктах вакцинации, поэтому время их работы также сокращено до 20.00. Но круглосуточные такие пункты работу будут продолжать в прежнем режиме.

Полегче будет работать и медперсоналу детских поликлиник Кузбасса. Проведенный мониторинг, по данным регионального Минздрава, показал, что в воскресные дни пациенты за помощью туда практически не обращаются. Поэтому теперь в будние дни детские поликлиники будут принимать пациентов до 19 часов, а в субботу – до двух часов дня.

- Изменение графика работы медицинских организаций никак не скажется на доступности медицинской помощи для кузбассовцев. Министерство здравоохранения постоянно анализирует ситуацию с загруженностью поликлиник и на основании этого устанавливает оптимальные часы для приема пациентов. В связи с тем, что сейчас ситуация с обращаемостью стабильна, необходимости в увеличенном графике нет, - прокомментировала решение заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.