Семью из Кузбасса обманули при продаже коров

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Семейная пара, проживающая в Междуреченске и занимающаяся разведением домашнего скота, разместила на одном из сайтов объявление о желании продать коров. Покупательница нашлась быстро - она сообщила, что намерена приобрести животных для своей матери и готова внести предоплату на банковскую карту в размере 110 тысяч рублей. Но при этом под предлогом, что не разбирается в тонкостях безналичной оплаты, предложила продавцам подойти к ближайшему банкомату, чтобы самим проконтролировать получение денег. Под диктовку покупательницы муж с женой выполнили несколько операций. Но вместо получения предоплаты обнаружили, что все имевшиеся на их карте денежные средства перечислены на неизвестный счет. Сумма ущерба составила 23 500 рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления подозреваемой. Следователем ОМВД России по г. Междуреченску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы.