Кузбасс получит дополнительное финансирование на снижение выбросов

Фото: администрация города Новокузнецка

Три региона России - Забайкальский край, Кузбасс и Омская область – получат в нынешнем и следующем годах 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Об этом в пятницу в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточнила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в Новокузнецке начнется строительство 3,4 километра новой теплотрассы. После завершения работ в 2022 году 102 многоквартирных дома, где проживают 77 тысяч человек, переключат с угольной на газовую котельную. Продолжится строительство сетей газоснабжения для перевода с угля на газ частных домовладений.

Напомним, что до 2024 года власти региона планируют уменьшить выбросы в атмосферу Новокузнецка на 69,03 тысячи тонн (20,25% к уровню 2017 года). В проекте в том числе участвуют крупнейшие промышленные предприятия южной столицы Кузбасса. Пока они реализуют природоохранные мероприятия за счет собственных средств с опережением графика.

Мероприятия регионального проекта «Чистый воздух» включает в себя газификацию индивидуальной жилой застройки, строительство новой котельной на газовом топливе, реконструкция газоочистного оборудования городских котельных, развитие электротранспорта и увеличение количества общественного транспорта на газовом топливе, озеленение города, создание и развитие экологически эффективных инновационных производств.