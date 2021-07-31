В Кузбассе град засыпал часть федеральной трассы

Фото: vk.com/inc_kuzbass

Выпадение града на территориях Кузбасса летом в последние годы отмечается регулярно. К примеру, 19 июля нынешнего года это погодное явление наблюдали в Крапивинском округе и Междуреченске, а в начале месяца – в Яе и Киселевске. Но, несмотря на регулярные предупреждения синоптиков, не все оказываются готовы к тому, что градины способны нанести приличный ущерб.

Сегодня в социальных сетях многие пользователи сочувствуют жителям поселка Шишино и деревни Опарино в Топкинском муниципальном округе, накануне подвергшимся ледяной атаке и выложившим фотографии с печальными ее последствиями, в частности, с пострадавшим урожаем капусты. Как отмечается, градины были размером с перепелиное яйцо.

Также непогода вчера вечером накрыла в Кузбассе часть федеральной автотрассы Р-255 «Сибирь»: на выложенных видеороликах очевидцев видно, что обочину засыпало толстым белым слоем. В результате некоторые пользователи в комментариях приняли град за снег…