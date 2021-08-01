«Оплавилась резиновая подошва на ботинках»: замгубернатор проверил горящий отвал

Замгубернатора проверил горящий отвал. Фото: Instagram/panov_kuzbass/.

Замгубернатор Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил о работах по тушению отвала возле поселка Апанас. Он провел на месте встречу с главой Новокузнецкого района Андреем Шарниным представителями НИИ Горного дела — проектировщика работ по тушению и представителя подрядной организации. Об этом замгубернаторра рассказал в социальной сети.

Андрей Панов отметил, что часть на блоке №5, которое ранее сильно нагревалось, уже разровняли, нагревание прекратилось. Добавил, что решается вопрос по поиску источника финансирования, чтобы выровнять следующий участок и снизить на нем температуру. На втором этапе начнут сооружение глиняного «замка», который предотвратит поступление воздуха в отвал, чтобы горение не возобновилось.

Замгубернатор уточнил, что открытого огня нет, но внутри идет серьезное нагревание пород.

— Как пример - сегодня один из участников встречи долго стоял на краю отвала, и у него оплавилась резиновая подошва на ботинках, — написал Андрей Панов.

Добавил, что доступ на отвал посторонних запрещен. Ситуация находится на контроле администрации, берут пробы воздуха, которые проверяют на концентрацию вредных веществ. Андрей Панов уточнил, что опасности для населения Апанаса нет.