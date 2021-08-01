Названы территории Кузбасса, где выявили 205 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 205 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 50. В Новокузнецке - 38. В Прокопьевске - 15. Девять – в Анжеро-Судженске. По семь – в Калтане, Ленинске-Кузнецком, Юрге, Новокузнецком МР и Промышленновском МО. Шесть – в Белове. Пять – в Таштагольском МР. По четыре – в Междуреченске, Мысках, Осинниках и Яшкинском МО. По три – в Киселевске, Полысаеве, Гурьевском МО, Юргинском МО и Яйском МО. По два – в Беловском МР, Кемеровском МО, Тисульском МР, Тяжинском МО и Чебулинском МО. По одному – в Краснобродском, Тайге, Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МР и Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 46 274 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 43 364 выздоровели, 984 скончались, 14 999 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.