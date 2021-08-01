В Кузбассе произошло смертельное ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таштагольском районе накануне около 22.00 произошла автоавария на 86-м километре автодороги «Кузедеево - Таштагол». ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что в результате ДТП один человек погиб и три получили травмы.

Предварительно установлено, что 45-летний новокузнечанин управлял в состоянии алкогольного опьянения Volkswagen Tiguan. Он не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Bluebird. В результате аварии погибла 29-летняя жительница Таштагола, которая управляла Nissan Bluebird. Также госпитализировали с травмами различной степени тяжести двух пассажиров Volkswagen Tiguan 34 и 37 лет и пассажира Nissan Bluebird 37 лет. По данным ГИБДД, в 2021 году водитель Volkswagen Tiguan 24 раза привлекался к ответственности за превышение скорости движения.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.