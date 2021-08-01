В Кузбассе пропала 74-летняя женщина. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс.

В Кузбассе без вести пропала 74-летняя Елена Богатырева (Бунина) из поселка Маяковка Прокопьевского района. Женщина ушла из дома вместе с черной собакой в неизвестном направлении 29 июля. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске. Отмечено, что пенсионерка может находиться любом из городов Кемеровской области.

Рост пропавшей - 163 сантиметров, у нее худощавое телосложение, волосы седые и карие глаза. На ней были фиолетовый плащ, черные штаны и синие тапки.

Кто что-либо знает о местонахождении пожилой женщины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.